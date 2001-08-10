Предприниматель из Харбина нарушил таможенные правила при ввозе запчастей на Сахалин
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники сахалинской таможни пресекли попытку незаконного ввоза на территорию России партии промышленного оборудования. Иностранный предприниматель, прибывший рейсом из Харбина, пытался провезти в ручной клади запчасти для газовых генераторов без обязательного декларирования.
Инцидент произошёл в аэропорту Южно-Сахалинска. Таможенники обнаружили подозрительные предметы во время планового досмотра багажа на ленте интроскопа. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Сахалинской таможни, в личных вещах пассажира находились 36 клеммных наконечников — запасных частей для газотурбинного оборудования.
Во время беседы с инспекторами мужчина, являющийся гендиректором российской компании в газотурбинной сфере, признался, что ввозил детали для коммерческой деятельности, связанной с майнингом на газовых генераторах. Он заявил, что не знал о необходимости декларировать товары, не предназначенные для личного пользования, и полностью признал свою вину.
На основании этих фактов Сахалинская таможня возбудила дело об административном правонарушении по статье о недекларировании товаров. Изъятое оборудование сейчас хранится в камере для вещественных доказательств. Предпринимателю грозит штраф, а запчасти могут конфисковать по решению суда.
