В Южно-Сахалинске пропала 15-летняя девочка
09:42, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пожар в частном доме в селе Хоэ привел к гибели местного жителя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пожар произошел 5 февраля 2026 года на улице Заводской в селе Хоэ. Пожарные, которые тушили возгорание в частном жилом доме, обнаружили внутри тело 50-летнего местного жителя.

Как рассказали ТИА "Острова" в следственном управлении СКР по Сахалинской области, Тымовский межрайонный следственный отдел сейчас проводит доследственную проверку по этому факту. Следователи изучают все обстоятельства случившегося.

В ходе проверки сотрудники Следственного комитета должны установить, почему начался пожар и что конкретно привело к гибели мужчины. По итогам этого расследования следователи примут процессуальное решение о дальнейших действиях.

