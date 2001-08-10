Пожар в частном доме в селе Хоэ привел к гибели местного жителя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пожар произошел 5 февраля 2026 года на улице Заводской в селе Хоэ. Пожарные, которые тушили возгорание в частном жилом доме, обнаружили внутри тело 50-летнего местного жителя.

Как рассказали ТИА "Острова" в следственном управлении СКР по Сахалинской области, Тымовский межрайонный следственный отдел сейчас проводит доследственную проверку по этому факту. Следователи изучают все обстоятельства случившегося.

В ходе проверки сотрудники Следственного комитета должны установить, почему начался пожар и что конкретно привело к гибели мужчины. По итогам этого расследования следователи примут процессуальное решение о дальнейших действиях.