В Охе раскрыто дело о незаконном обороте наркотиков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Охинскому городскому округу пресекли преступление, связанное с незаконным хранением наркотических веществ, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Поводом для проверки послужила оперативная информация о том, что один из местных жителей может хранить у себя запрещённые препараты. В ходе оперативно-розыскных мероприятий у подозреваемого был обнаружен полимерный пакет с веществом тёмного цвета и характерным запахом. Экспертиза подтвердила: изъятое - масло каннабиса, признанное наркотическим средством. Общий вес составил 2 грамма.

Правоохранители также установили поставщика - им оказался житель Охи, рождённый в 1972 году.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по Охинскому городскому округу возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение и оборот наркотических средств). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.