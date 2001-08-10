Пожарные потушили горевшую баню в Корсакове
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Корсакове утром 27 ноября 2025 года пожарные полностью ликвидировали возгорание частной бани, охватившее строение целиком. Инцидент произошёл на улице Артиллерийская, а через два с небольшим часа после начала тушения угроза была полностью устранена. Обошлось без жертв и пострадавших.
Сигнал о пожаре поступил в единый дежурно-диспетчерский центр в 05:33. Уже через четыре минуты первые расчёты пожарных прибыли на место и обнаружили, что баня горит по всей площади. Пожарные оперативно начали тушение и в 06:05 локализовали огонь, не допустив его распространения на соседние строения. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 06:59. Общая площадь пожара составила 12 квадратных метров.
На месте происшествия работали восемь сотрудников ГУ МЧС России по Сахалинской области и две единицы пожарной техники. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области, в результате пожара никто не пострадал, и угрозы для близлежащих домов не возникло.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
11:28 21 Ноября На Сахалине участнику СВО выделили квартиру только после вмешательства прокуратуры
15:23 21 Ноября В Южно-Сахалинске с начала года ликвидировали почти 200 несанкционированных свалок
09:30 21 Ноября Три автомобиля столкнулись на трассе Южно-Сахалинск - Корсаков
10:16 21 Ноября Сахалинские теннисисты завоевали семь наград на межрегиональных соревнованиях
09:00 30 Октября Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
14:22 31 Октября Сахалинские ветераны СВО получили автомобили от фонда «Защитники Отечества»
11:26 1 Ноября Пожарные ликвидировали огонь в расселённой квартире Шахтёрска
13:55 7 Ноября Жительница Невельска осуждена за сбор денег на фальшивую трагедию
Выбор редакции
- 10:27 Вчера Южно-Сахалинск примет всероссийский теннисный турнир
- 13:20 26 Ноября В Южно-Сахалинске наградили победительниц конкурса "Женщина года"
- 14:46 25 Ноября Свадебные обряды Горного Алтая стали темой второго Семейного фестиваля в Южно-Сахалинске
- 10:19 24 Ноября Сахалинская легкоатлетка завоевала серебро на всероссийских соревнованиях
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?