Пожарные потушили горевшую баню в Корсакове

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Корсакове утром 27 ноября 2025 года пожарные полностью ликвидировали возгорание частной бани, охватившее строение целиком. Инцидент произошёл на улице Артиллерийская, а через два с небольшим часа после начала тушения угроза была полностью устранена. Обошлось без жертв и пострадавших.

Сигнал о пожаре поступил в единый дежурно-диспетчерский центр в 05:33. Уже через четыре минуты первые расчёты пожарных прибыли на место и обнаружили, что баня горит по всей площади. Пожарные оперативно начали тушение и в 06:05 локализовали огонь, не допустив его распространения на соседние строения. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 06:59. Общая площадь пожара составила 12 квадратных метров.

На месте происшествия работали восемь сотрудников ГУ МЧС России по Сахалинской области и две единицы пожарной техники. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области, в результате пожара никто не пострадал, и угрозы для близлежащих домов не возникло.