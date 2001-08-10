Тихоокеанское
информационное агентство
23 Сентября 2025
Сейчас 23:26
08:51, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На трассе Южно-Сахалинск - Холмск произошла авария

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На 54-м километре автодороги Южно-Сахалинск – Холмск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения водитель одного из транспортных средств получил травмы.

Инцидент случился 22 сентября 2025 года в 09:30. По предварительной информации, 40-летний водитель автомобиля Toyota Starlet двигался в восточном направлении и перед поворотом налево не занял соответствующее положение на проезжей части.

Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции, в результате нарушения ПДД произошло столкновение с автомобилем Subaru Forester, который двигался в попутном направлении. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку для установления всех обстоятельств случившегося.

 

