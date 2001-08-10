Следователи проверяют обстоятельства смерти мужчины в Холмске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственные органы начали проверку по факту обнаружения тела 65-летнего мужчины в Холмском районе. Тело нашли near реки напротив дома на улице Шевченко, где сейчас работают следователи для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщили ТИА "Острова" в следственном управлении СК России по Сахалинской области, Холмский межрайонный следственный отдел организовал проведение доследственной проверки. Специалисты тщательно обследовали место происшествия, где было обнаружено тело пенсионера.

По предварительным данным, следователи не обнаружили признаков насильственной смерти на теле мужчины. Для установления точной причины смерти правоохранительные органы назначили судебно-медицинскую экспертизу, результаты которой станут известны позднее.

Окончательное процессуальное решение по данному случаю следователи примут после получения результатов всех необходимых экспертиз и завершения доследственной проверки.