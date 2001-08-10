Тихоокеанское
информационное агентство
22 Сентября 2025
Сейчас 10:15
83,59|98,88
В Приморье возбуждено уголовное дело из-за буллинега 8-летней школьницы
09:34, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Следователи проверяют обстоятельства смерти мужчины в Холмске

Следователи проверяют обстоятельства смерти мужчины в Холмске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственные органы начали проверку по факту обнаружения тела 65-летнего мужчины в Холмском районе. Тело нашли near реки напротив дома на улице Шевченко, где сейчас работают следователи для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщили ТИА "Острова" в следственном управлении СК России по Сахалинской области, Холмский межрайонный следственный отдел организовал проведение доследственной проверки. Специалисты тщательно обследовали место происшествия, где было обнаружено тело пенсионера.

По предварительным данным, следователи не обнаружили признаков насильственной смерти на теле мужчины. Для установления точной причины смерти правоохранительные органы назначили судебно-медицинскую экспертизу, результаты которой станут известны позднее.

Окончательное процессуальное решение по данному случаю следователи примут после получения результатов всех необходимых экспертиз и завершения доследственной проверки.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?