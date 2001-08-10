Следователи проверяют обстоятельства смерти мужчины в Холмске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственные органы начали проверку по факту обнаружения тела 65-летнего мужчины в Холмском районе. Тело нашли near реки напротив дома на улице Шевченко, где сейчас работают следователи для установления всех обстоятельств произошедшего.
Как сообщили ТИА "Острова" в следственном управлении СК России по Сахалинской области, Холмский межрайонный следственный отдел организовал проведение доследственной проверки. Специалисты тщательно обследовали место происшествия, где было обнаружено тело пенсионера.
По предварительным данным, следователи не обнаружили признаков насильственной смерти на теле мужчины. Для установления точной причины смерти правоохранительные органы назначили судебно-медицинскую экспертизу, результаты которой станут известны позднее.
Окончательное процессуальное решение по данному случаю следователи примут после получения результатов всех необходимых экспертиз и завершения доследственной проверки.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
08:33 Сегодня Сотрудники автоинспекции на Сахалине за выходные дни задержали 38 нетрезвых водителей и 46 - без прав
09:11 Сегодня В Приморье возбуждено уголовное дело из-за буллинега 8-летней школьницы
09:33 Сегодня Школьные лесничества Сахалина соберутся на пятый областной слет
09:34 Сегодня Следователи проверяют обстоятельства смерти мужчины в Холмске
10:26 16 Сентября Сахалинские силовики вскрыли хищение 24 миллионов рублей при строительстве домов
08:55 15 Сентября На Сахалин прибыл передвижной музей "Поезд Победы"
12:37 17 Сентября "Поезд Победы" прибудет в Южно-Сахалинск 22 сентября
09:54 16 Сентября Жители Сахалинской области должны определиться с формой получения льгот до 1 октября
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
09:03 22 Августа В Южно-Сахалинске состоится бесплатный концерт Полины Гагариной
15:26 5 Сентября Южно-Сахалинск готовится отметить День города масштабным фестивалем "По-семейному"
15:25 27 Августа Комиссия по делам несовершеннолетних Южно-Сахалинска разобрала инцидент в Луговом
Выбор редакции
- 09:58 19 Сентября Программа "Герои Сахалина и Курил" помогает ветеранам СВО построить карьеру в органах власти
- 10:56 18 Сентября Сахалинские атлеты завоевали четыре серебряные медали на Спартакиаде
- 10:55 17 Сентября Более 400 юных сахалинцев преодолели полосу препятствий на гонке "Pride Race"
- 17:54 16 Сентября Сахалинец принял участие в установлении рекорда России по гребле-индор
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?