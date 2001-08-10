В Холмске задержали двух несовершеннолетних водителей мопедов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники Госавтоинспекции задержали двух несовершеннолетних водителей, управлявших незарегистрированными мопедами в Холмске. Оба подростка в возрасте 14 и 15 лет не имели водительских удостоверений и нарушили правила дорожного движения.

Инциденты произошли вечером 20 августа во время патрулирования улиц города. Как сообщает ТИА "Острова" в региональной ГИБДД, сначала инспекторы остановили 14-летнего подростка на мопеде марки "Сузуки Летс 2" без государственных регистрационных знаков на улице Рабочей. Спустя некоторое время на улице Некрасова они задержали второго несовершеннолетнего 15 лет на аналогичном транспортном средстве марки "Сузуки Летс 2z".

На место происшествия вызвали законных представителей обоих подростков. В их присутствии инспекторы отстранили несовершеннолетних от управления транспортными средствами и задержали мопеды, которые отправили на специализированную стоянку.

С подростками и их родителями провели профилактические беседы о недопустимости нарушений правил дорожного движения. Материалы по обоим случаям направили в Подразделение по делам несовершеннолетних для проведения дополнительной профилактической работы и решения вопроса о привлечении законных представителей к административной ответственности по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию детей.