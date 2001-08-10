20-летний житель Холмска украл 24 тысячи рублей с найденного телефона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

50-летний житель Холмска обратился в полицию после того, как с его утерянного смартфона неизвестные перевели 24 тысячи рублей. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской полиции, оперативники быстро установили подозреваемого - им оказался 20-летний местный житель.

Полицейские выяснили, что молодой человек нашел телефон и, обнаружив на счету деньги, решил их похитить. Чтобы скрыть следы, он отправил часть средств знакомым через SMS-переводы, а затем попросил вернуть их наличными.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета). Суд избрал для фигуранта меру пресечения в виде подписки о невыезде. Сейчас правоохранители проверяют, не совершал ли задержанный другие аналогичные преступления.