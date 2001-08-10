Тихоокеанское
Сильный дождь прогнозируется на северных Курилах
09:06, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Подросток в Корсакове украл велосипед, чтобы его разобрать

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Корсакове 17-летний парень украл велосипед в подъезде, чтобы его разобрать на запчасти. Однако на его след быстро вышли полицейские, пишет astv.ru.

В УМВД России по Сахалинской области сообщили, что несовершеннолетний занимался ремонтом велосипедов и обратил внимание на двухколёсник, который хранил в подъезде 41-летний хозяин. Юношу не остановило даже противоугонное оборудование - он отжал устройство и укатил чужое имущество в "ремонтных целях". Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

Владелец велосипеда обнаружил пропажу и пошёл в полицию. Подозреваемого установили, двухколёсник забрали. Уголовное дело расследуют по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ.

