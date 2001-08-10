Тихоокеанское
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17:23, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине возбудили дело против бывшего директора городского парка

На Сахалине возбудили дело против бывшего директора городского парка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине возбудили уголовное дело против бывшего директора городского парка в Южно-Сахалинске. Его подозревают в превышении должностных полномочий, повлекшем существенный ущерб для городской казны.

По версии следствия, в 2024 году подозреваемый, пользуясь своим положением, организовал заключение прямых договоров с поставщиками товаров, работ и услуг через посредника. Конкурентные процедуры при этом не проводились, а стоимость контрактов была завышена. В результате действий бывшего руководителя ущерб, нанесённый администрации города, составил не менее 7,5 миллиона рублей. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий с существенным нарушением интересов государства.

Следственное управление СК России по Сахалинской области, ведущее расследование, уже начало комплекс следственных действий. Сотрудники собирают и закрепляют доказательства, проводят проверки по документам, связанным с заключёнными договорами. Как рассказали ТИА "Острова" в следственном управлении, материалы для возбуждения дела предоставило УФСБ России по Сахалинской области. В ходе расследования будут установлены все причастные лица и полный объём противоправной деятельности.

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