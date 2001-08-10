На Сахалине возбудили дело против бывшего директора городского парка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине возбудили уголовное дело против бывшего директора городского парка в Южно-Сахалинске. Его подозревают в превышении должностных полномочий, повлекшем существенный ущерб для городской казны.
По версии следствия, в 2024 году подозреваемый, пользуясь своим положением, организовал заключение прямых договоров с поставщиками товаров, работ и услуг через посредника. Конкурентные процедуры при этом не проводились, а стоимость контрактов была завышена. В результате действий бывшего руководителя ущерб, нанесённый администрации города, составил не менее 7,5 миллиона рублей. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий с существенным нарушением интересов государства.
Следственное управление СК России по Сахалинской области, ведущее расследование, уже начало комплекс следственных действий. Сотрудники собирают и закрепляют доказательства, проводят проверки по документам, связанным с заключёнными договорами. Как рассказали ТИА "Острова" в следственном управлении, материалы для возбуждения дела предоставило УФСБ России по Сахалинской области. В ходе расследования будут установлены все причастные лица и полный объём противоправной деятельности.
Комментарии - 1
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:04 Сегодня Малознакомый собутыльник оставил жителя Южно-Сахалинска без телефонов
09:09 Сегодня Предположительно пьяный водитель на Сахалине насмерть сбил 8-летнюю девочку
09:06 Сегодня Житель Долинска пообещал соседке присматривать за котом и украл деньги и золото
09:25 Сегодня Полиция Корсакова задержала местного жителя за выращивание 63 кустов конопли
13:25 25 Июля В Охе задержали мужчину за кражу имущества из незапертой квартиры
09:02 25 Июля В Сахалинской области в 2024 году розничная торговля достигла 231,9 млрд рублей
17:55 25 Июля Полетать на воздушном шаре смогут сахалинцы и гости региона на климатическом форуме
16:09 25 Июля Пятая регата "Паруса Надежды" прошла в Холмске
11:37 11 Июля Судебные приставы Сахалина отработали действия при угрозе теракта
14:35 1 Июля На Сахалине ликвидировали крупного медведя, бродящего возле остановки
09:24 18 Июля Жители холмской пятиэтажки блокируют проведение капитального ремонта
10:03 4 Июля 50 выпускников сахалинского колледжа получили работу в аэропорту Южно-Сахалинска
Выбор редакции
- 13:01 Вчера Выставка о Чехове открылась в Долинском музее
- 11:03 30 Июля Сахалинская тяжелоатлетка завоевала золото на первенстве Европы
- 13:15 29 Июля На Сахалине проходят муниципальные этапы марафона "Земля спорта"
- 10:16 28 Июля Сахалинская библиотека открывает выставку к 115-летию экспедиции Штернберга
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?