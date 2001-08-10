На Сахалине возбудили дело против бывшего директора городского парка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине возбудили уголовное дело против бывшего директора городского парка в Южно-Сахалинске. Его подозревают в превышении должностных полномочий, повлекшем существенный ущерб для городской казны.

По версии следствия, в 2024 году подозреваемый, пользуясь своим положением, организовал заключение прямых договоров с поставщиками товаров, работ и услуг через посредника. Конкурентные процедуры при этом не проводились, а стоимость контрактов была завышена. В результате действий бывшего руководителя ущерб, нанесённый администрации города, составил не менее 7,5 миллиона рублей. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий с существенным нарушением интересов государства.

Следственное управление СК России по Сахалинской области, ведущее расследование, уже начало комплекс следственных действий. Сотрудники собирают и закрепляют доказательства, проводят проверки по документам, связанным с заключёнными договорами. Как рассказали ТИА "Острова" в следственном управлении, материалы для возбуждения дела предоставило УФСБ России по Сахалинской области. В ходе расследования будут установлены все причастные лица и полный объём противоправной деятельности.