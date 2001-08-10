На трассе Южно-Сахалинск – Оха перевернулся автомобиль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Тымовском районе вечером 23 июля произошло дорожно-транспортное происшествие с переворотом автомобиля. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ПСС Сахалинской области, никто из участников аварии не пострадал.

На 565-м километре автодороги Южно-Сахалинск – Оха водитель автомобиля Toyota Starlet не справился с управлением на повороте, в результате чего транспортное средство перевернулось. Диспетчер Тымовского пожарно-спасательного отряда получил сообщение о происшествии в 22:53, и уже через 7 минут на место прибыл экипаж пожарно-спасательной части №44 из села Арги-Паги.

Спасатели оперативно отключили аккумуляторную батарею перевернутого автомобиля, чтобы предотвратить возможное короткое замыкание. После тщательного осмотра и подтверждения отсутствия других угроз, пожарные покинули место происшествия, выполнив все необходимые мероприятия по обеспечению безопасности.