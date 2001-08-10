Пожарные оперативно ликвидировали возгорание на механическом заводе в Охе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание на территории ремонтно-механического завода в Охе. Сотрудники предприятия успешно справились с открытым пламенем до прибытия спасателей, что помогло предотвратить распространение огня.

Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области, сигнал о пожаре на улице Школьной поступил в 10:52 утра. Пожарные расчеты прибыли на место через 5 минут и обнаружили, что работники завода уже самостоятельно потушили возгорание двух бочек с сухой краской.

Для полной ликвидации пожара спасатели использовали воду и песок. К 11:25 они полностью устранили угрозу. В тушении участвовали 10 сотрудников МЧС, 3 специалиста пожарно-спасательной службы и 5 единиц специальной техники. Площадь возгорания составила всего один квадратный метр, пострадавших нет.