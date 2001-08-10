Пожарные потушили горящую хозпостройку в Южно-Курильске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание хозяйственной постройки в Южно-Курильске. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе МЧС по Сахалинской области, огнеборцы справились с огнем за два часа, никто не пострадал.

Сообщение о пожаре поступило в 6:54 утра по местному времени. Возгорание произошло на девятом километре автодороги, ведущей из Южно-Курильска в Головнино. Первые пожарные расчеты прибыли на место через 14 минут и обнаружили полностью охваченную огнем хозяйственную постройку.

Спасатели локализовали возгорание к 7:15, а полностью ликвидировали его к 8:41 утра. Для тушения пожара площадью 24 квадратных метра привлекли шесть специалистов и две единицы спецтехники. Причины возгорания сейчас устанавливают сотрудники МЧС.