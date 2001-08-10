Убийцу новорожденного ребенка ищут на Камчатке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Камчатская полиция объявила в розыск жительницу Петропавловска-Камчатского, убившую младенца в начале 2024 года. Правоохранительные органы обнаружили тело 6 марта на городской свалке, пишет ИА "Кам 24".

Возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»). Сейчас полиция выяснят обстоятельства трагедии, а также ведет розыск матери погибшего ребенка и других причастных лиц.

"Продолжается сбор биологических образцов, включая буккальный эпителий, для проведения ДНК-экспертизы. Полицейские просят содействия граждан в рамках добровольного предоставления образцов с целью раскрытия данного преступления", - говорится в сообщении краевого УМВД. Также в ведомстве добавили, что за помощь в расследовании и сведения гражданам может полагаться вознаграждение в размере миллиона рублей.

Тело малыша обнаружили сотрудники городской свалки 6 марта 2024 года. Новорожденный был закутан в сверток из простыней. Есть предположение, что что-то пошло не так в ходе домашних родов, и мама приняла решение избавиться от младенца самым легким способом.