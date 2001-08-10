Тихоокеанское
информационное агентство
13 Мая 2025
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Охинская прокуратура взыскала задолженность по зарплате для работников детских садов
11:48, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Охинская прокуратура взыскала задолженность по зарплате для работников детских садов

Охинская прокуратура взыскала задолженность по зарплате для работников детских садов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Охе прокуратура успешно взыскала долг по заработной плате, превышающей 10,5 миллиона рублей. Это стало возможным после проверки соблюдения трудового законодательства, проведенной Охинской городской прокуратурой, в ходе которой были выявлены случаи недоначисления заработной платы младшему воспитательскому составу муниципальных дошкольных образовательных учреждений, расположенных на поднадзорной территории.

В ходе проверки прокуратура обнаружила, что Департамент социального развития муниципального образования не обеспечил правильное распределение денежных средств, включая заработную плату для работников подведомственных учреждений. В связи с этим прокурор направил представление главе Охинского муниципального округа, однако нарушения закона не были устранены в установленный срок.

В результате прокурор обратился в суд, и в пользу 127 работников была взыскана задолженность по заработной плате на общую сумму более 10,5 миллиона рублей. Судебные акты по данному делу вступили в законную силу, сообщили ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

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