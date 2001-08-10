На трассе Южно-Сахалинск - Оха опрокинулся тягач

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На 87-м километре автодороги Южно-Сахалинск-Оха произошло ДТП: тягач марки "Скания" съехал с дороги и опрокинулся. Спасателям пришлось использовать специальное оборудование, чтобы освободить водителя из деформированной кабины.

Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области", о происшествии стало известно в 00:49. На место ДТП прибыл личный состав пожарно-спасательной части № 23 из села Взморье. Спасатели применили гидравлический аварийно-спасательный инструмент (ГАСИ) для деблокировки водителя, а также отключили аккумуляторную батарею, чтобы предотвратить возможное возгорание.

Пострадавшего водителя передали бригаде скорой медицинской помощи. После того как спасатели убедились, что автомобиль больше не представляет угрозы, они вернулись в подразделение. На месте происшествия работали два спасателя и одна единица техники.