Охинский водитель предстанет перед судом за ДТП в состоянии опьянения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный отдел ОМВД России по городскому округу "Охинский" завершил расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкий вред здоровью пассажира, причем водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе полиции, инцидент произошел вечером 28 сентября 2024 года. Водитель, управляя технически исправным автомобилем, двигался по автодороге Оха – Москальво в Охинском районе. Не справившись с управлением, он съехал с проезжей части в кювет, после чего машина опрокинулась. На переднем сидении находился пассажир, который не был пристегнут ремнем безопасности.

В результате ДТП пассажир 1987 года рождения получил травмы, которые эксперты квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Следователи собрали все необходимые доказательства и направили материалы уголовного дела в суд для дальнейшего рассмотрения.