137 нарушений правил дорожного движения пресечено на Сахалине за прошедшие сутки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие дни на Сахалине не зарегистрировано ДТП с пострадавшими, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.
Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 137 нарушений ПДД РФ:
- задержаны и отстранены от управления ТС 5 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения.
- задержаны 12 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.
Также, привлечены к административной ответственности:
- 1 водитель - за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;
- 2 водителя - управляющих транспортным средством незарегистрированными в установленном порядке;
- 14 водителей - управляющих транспортными средствами с «тонировкой» на стеклах;
- 1 водитель - нарушивший правила перевозки детей;
- 9 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;
- 11 водителей - за несоблюдение требований предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;
- 3 водителя - управляющих ТС при наличии технических неисправностей;
- 4 водителя - за непредоставление преимущества в движении пешеходам;
- составлено 6 административных материалов на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.
Задержаны и помещены на специализированную стоянку 4 автомобиля.
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