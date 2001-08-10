Сахалинцы пригласили соседа в гости, а тот их обокрал, когда они заснули
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть ОМВД России по городскому округу «Охинский» поступило сообщение от 54-летней местной жительницы. Женщина заявила о краже денежных средств на сумму 72 258 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался 43-летний мужчина, ранее судимый местный житель.
Установлено, что вечером 15 февраля потерпевшая пришла домой к своему возлюбленному и сообщила, что получила крупную социальную выплату. Затем пара решила пригласить друзей и отметить событие. К ним присоединились соседи, и вместе компания проводила вечер за распитием алкоголя.
Позже, когда хозяин квартиры и потерпевшая отправились спать, гость, воспользовавшись ситуацией, забрал деньги из её сумки. К этому времени его подруга также уже ушла домой.
Все похищенное было потрачено на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ-кража, совершенная с причинением значительного ущербу гражданину.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
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