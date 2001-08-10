На автодороге Южно-Сахалинск - Оха столкнулись дна легковых автомобиля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

20 февраля в Долинском районе на 38 км. Федеральной трассы столкнулись два легковых автомобиля Honda Step Wgon и Chevrolet Cruze, рассказали ТИА "Острова" в пресс- службк ОКУ "ПСС Сахалинской области".

В 09 час. 56 мин. об этом стало известно диспетчеру Долинского пожарно-спасательного отряда, в 10:02 на место ДТП прибыл личный состав ПСЧ № 23 г. Долинск.

К моменту прибытия, все участники ДТП уже вышли из автомобилей, помощь никому не понадобилась. Спасатели осмотрели место ДТП, отключили АКБ во избежание возгорания от короткого замыкания.

Убедившись что никакой опасности для окружающих автомобили больше не представляют, проследовали в подразделение.

Всего на выезд по сообщению о ДТП было задействовано 3 человека личного состава, и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет.