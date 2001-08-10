На Сахалине будут судить родителей 8-летней девочки, не исполняющих родительский долг
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В отделении судебных приставов по г. Южно-Сахалинску № 2 Управления ФССП России по Сахалинской области возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка с обоих родителей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП РФ по Сахалинской области.
Судебный пристав-исполнитель уведомил родителей 8-летней девочки о том, что в отношении них возбуждено исполнительное производство. Но родители проигнорировали решение суда о взыскании алиментов и продолжили жить в свое удовольствие, а сумма долга по алиментам при этом продолжила увеличиваться.
Судебный пристав-исполнитель составил на должников административные протоколы по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». Согласно постановлениям мирового судьи судебного участка №28 г. Южно-Сахалинска, родители привлечены к административной ответственности и каждый получил административный арест сроком на 10 суток.
Но, отбыв наказание в виде ареста, должники на путь исправления не встали, мер к трудоустройству не приняли и алименты дочери не выплачивали. Сумма долга составила около 500 000 рублей.
В настоящее время в отношении родителей 8-летней сахалинки возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ. Согласно санкции статьи, им грозит наказание в виде исправительных работ на срок до 1 года, арест до 3-х месяцев или лишение свободы до 1 года.
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