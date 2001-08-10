В Холмске местный житель сделал ремонт в подъезде, а заодно вынес ювелирные украшения из чужой квартиры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление от 49-летней гражданки, у которой были похищены ювелирные украшения, на общую сумму около 100 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался 40-летний местный житель, который ранее проводил ремонтные работы в подъезде дома заявительницы. Завязав знакомство, мужчина стал регулярно навещать женщину.

Следствие установило, что в последний день ремонтных работ, когда хозяйка ненадолго вышла из квартиры, чтобы выбросить мусор, подозреваемый воспользовался моментом. Он проник в комнату и похитил золотые украшения из шкатулки. Затем он спокойно покинул квартиру.

Похищенные ценности злоумышленник сдал в ломбард, а полученные средства потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ-кража, совершенная с банковского счета. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.