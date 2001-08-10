Тихоокеанское
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14:07, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине руководитель МУП "повесил" убытки управляющей компании на жителей

На Сахалине руководитель МУП

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На личный прием заместителя Генерального прокурора Российской Федерации обратились жители г. Корсакова по вопросу незаконного начисления управляющей организацией – МУП «Наш дом» платы за содержание общедомового имущества, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.

По его поручению прокуратурой области по данному факту проведена проверка, материалы которой в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены в следственный орган СУ СК России по Сахалинской области и стали поводом для возбуждения уголовного дела.

Расследованием установлено, что руководитель муниципального предприятия, превысив должностные полномочия, произвел незаконное взимание с собственников жилых помещений под видом дополнительных расходов на содержание общедомового имущества сумм, являющихся убытками управляющей организации, чем причинил гражданам материальный ущерб на сумму 1,3 млн рублей.

Должностному лицу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ.

Обвиняемый добровольно погасил ущерб в размере 1,1 млн рублей. Кроме того, для обеспечения взыскания по приговору суда органом расследования наложен арест на принадлежащее ему имущество стоимостью 1,8 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Корсаковский городской суд.

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