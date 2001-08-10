На Сахалине руководитель МУП

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На личный прием заместителя Генерального прокурора Российской Федерации обратились жители г. Корсакова по вопросу незаконного начисления управляющей организацией – МУП «Наш дом» платы за содержание общедомового имущества, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.

По его поручению прокуратурой области по данному факту проведена проверка, материалы которой в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены в следственный орган СУ СК России по Сахалинской области и стали поводом для возбуждения уголовного дела.

Расследованием установлено, что руководитель муниципального предприятия, превысив должностные полномочия, произвел незаконное взимание с собственников жилых помещений под видом дополнительных расходов на содержание общедомового имущества сумм, являющихся убытками управляющей организации, чем причинил гражданам материальный ущерб на сумму 1,3 млн рублей.

Должностному лицу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ.

Обвиняемый добровольно погасил ущерб в размере 1,1 млн рублей. Кроме того, для обеспечения взыскания по приговору суда органом расследования наложен арест на принадлежащее ему имущество стоимостью 1,8 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Корсаковский городской суд.