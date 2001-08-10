SOAR и плейбуки: как автоматизация меняет реагирование на инциденты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Средства защиты генерируют все больше событий, аналитиков больше не становится, а атакующие действуют быстрее. Команды оказываются в ловушке: алертов много, времени на каждый мало, рутина съедает часы, нужные для расследования сложных случаев. Ответом стал класс платформ SOAR — Security Orchestration, Automation and Response, которые оркестрируют работу разнородных средств защиты и автоматизируют типовые операции реагирования.
Что скрывается за аббревиатурой SOAR
Концепция объединяет три составляющие. Оркестрация — связывание разрозненных продуктов в единый рабочий процесс через API. Автоматизация — исполнение повторяющихся операций без участия человека по заранее описанным сценариям. Реагирование — управление инцидентами как процессом: карточки, назначения, сроки, эскалации, отчетность. На практике инцидент создается автоматически при срабатывании аналитики, обогащается данными из всех систем, типовые шаги выполняются сценарием, а аналитик принимает решения там, где нужна экспертиза.
Что такое плейбук и из чего он состоит
Плейбук — формализованный сценарий реагирования на определенный тип инцидента: какие данные собрать, какие проверки выполнить, при каких условиях перейти к той или иной ветке действий, кого уведомить, какие команды отдать средствам защиты. Например, сценарий для фишинга извлекает письмо, проверяет вложения и ссылки в песочнице и по репутационным базам, ищет артефакты в почтовой системе и на конечных точках, а при подтверждении угрозы блокирует домен и удаляет письмо у получателей. Ранбук описывает шаги для человека, а не для машины, но в зрелых процессах они сходятся: документированная процедура постепенно автоматизируется.
Динамические сценарии вместо жестких схем
Первое поколение плейбуков строилось как жесткие блок-схемы, где каждое условие описывалось заранее, и это плохо переносило разнообразие реальных инцидентов. Современный подход — динамические плейбуки, которые достраиваются по ходу реагирования: платформа анализирует контекст инцидента и предлагает следующие шаги, а аналитик подтверждает их или корректирует маршрут. О разнице между ранбуками, плейбуками и стандартными операционными процедурами можно прочитать в материалах блога securityvision.ru.
Эффект от автоматизации
Внедрение SOAR дает измеримые результаты. Сокращается среднее время реагирования: операции, на которые аналитик тратил десятки минут, выполняются за секунды. Растет пропускная способность команды: та же численность аналитиков обрабатывает кратно больше событий. Повышается качество: сценарий не забывает шаги и аккуратно документирует каждый инцидент. Знания экспертов закрепляются в плейбуках и становятся достоянием команды, а руководство получает прозрачные метрики — от времени до локализации до доли автоматически закрытых инцидентов.
Связь с остальным стеком и с чего начать
Платформа автоматизации не заменяет SIEM, EDR и другие средства обнаружения, а надстраивается над ними: SIEM выявляет подозрительные события и передает их в SOAR, где начинается управляемый процесс реагирования. Данные киберразведки обогащают карточки инцидентов, сведения об активах из CMDB подсказывают критичность ресурса и его владельца, а средства защиты точек и сетевые устройства становятся исполнительными механизмами плейбуков. Ошибка новичков — пытаться автоматизировать все сразу. Правильный путь начинается с описания процессов на бумаге: какие типы инцидентов встречаются чаще всего и где теряется время. Затем выбирают два-три массовых сценария и автоматизируют их первыми, быстро получая измеримый эффект и доверие команды. Через год зрелой эксплуатации большинство рутинных операций выполняется сценариями, а аналитики занимаются расследованием и развитием детектов. О возможностях платформы автоматизации реагирования рассказывает страница продукта SOAR.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темыдо 2021 года
Это читают
10:10 2 Ноября За выходные на Сахалине автоинспекторы отправили на штрафстоянку 40 автомобилей
10:05 3 Ноября На Сахалине за сутки камеры зафиксировали более 3500 нарушений ПДД
10:57 2 Ноября В Южно-Сахалинске директора автомастерской подозревают в организации незаконной легализации мигрантов
08:03 5 Ноября Полиция Южно-Сахалинска выяснила куда ушли похищенные у дольщиков деньги
08:57 17 Октября Минэнерго поддержит дальневосточных подрядчиков в крупных энергопроектах
17:11 13 Октября Дожди и грозы прогнозируют в Южно-Сахалинск 14 октября
09:07 9 Октября Житель Поронайска затащил чужого ребёнка в квартиру и запер дверь
11:21 9 Октября Жительница Южно-Сахалинска перевела мошенникам 14 500 рублей после взлома аккаунта знакомой
Выбор редакции
- 10:37 6 Ноября На отремонтированном участке Корсаковской трассы сделают пункт весогабаритного контроля
- 09:24 5 Ноября Детский сад "Семицветик" в Южно-Сахалинске сдал 138 килограммов макулатуры
- 16:45 3 Ноября Новыми обитателями Сахалинского зоопарка стали лисы из Египта
- 11:34 3 Ноября Сахалинцы завоевали три медали на соревнованиях по бильярду в Хабаровске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?