Лишние данные в задаче: как научить ребенка отсекать ненужное
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В задаче четыре числа, и ребенок честно использует все четыре. Ответ получается странным, но он уверен: раз числа даны, значит, их нужно куда-то подставить. Эта привычка складывается в первых классах, где почти все задачи устроены просто: два числа, одно действие. К четвёртому классу она начинает мешать.
Откуда привычка
В начальных задачах лишних чисел обычно нет, и ребенок усваивает негласное правило: в решении участвует всё, что написано. Он хватается за числа, ещё не дочитав вопрос, и начинает считать. Трудность здесь связана не со счётом, а с пониманием того, что происходит в истории.
Программа четвёртого класса прямо предлагает задачи с лишними данными. Значит, умение отсекать ненужное входит в обычный набор навыков, а не в олимпиадный.
Вопрос, который стоит задавать с первого класса
Когда ребенок называет данные задачи, попросите его не просто перечислить числа, а сказать, что каждое значит. А потом задайте отдельный вопрос: «Это число нам нужно?» Привыкнув к нему на простых задачах, ребенок не растеряется, когда лишнее число появится по-настоящему.
Как разбирать такую задачу
- Дочитать условие до конца и ничего не считать.
- Пересказать историю своими словами, без чисел.
- Найти и подчеркнуть вопрос.
- Пройтись по каждому числу: что оно значит и нужно ли оно, чтобы ответить на вопрос.
- Нарисовать схему только с теми числами, которые нужны.
Схема здесь работает как фильтр: на отрезке или в таблице лишнему числу просто негде оказаться, и ребенок видит, какие данные действительно связаны с вопросом.
Как потренироваться дома
|Приём
|Как это выглядит
|добавить число в знакомую задачу
|«а ещё у Пети был брат 9 лет»
|попросить вычеркнуть лишнее
|ребенок объясняет, почему оно не нужно
|сочинить задачу с ловушкой
|пусть он сам спрячет лишнее число для вас
|бытовой вопрос
|сколько стоят две булки, если в корзине ещё молоко
Подробнее о шагах решения, схемах и проверке ответа рассказано здесь: https://socio.rin.ru/novosti/238894/kak-nauchit-rebenka-reshat-zadachi-po-matematike-shagi-i-shemi.html
Частые вопросы
В каком классе появляются задачи с лишними данными? Программа прямо называет их среди умений четвёртого класса, но вопрос «это число нам нужно?» полезен и раньше.
Ребенок вычеркнул нужное число. Что делать? Попросить решить без него. Он сам увидит, что ответить на вопрос не получается.
Это не слишком сложно для младшего школьника? На простых бытовых примерах нет: лишнее число в разговоре заметить легче, чем в учебнике.
Помогает ли таблица? Для задач на цену, количество и стоимость таблица удобна: в неё вписывают только нужные величины, и лишнее число остаётся за её пределами.
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