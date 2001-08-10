Против жителя Холмска возбудили уголовное дело за повторную езду в состоянии опьянения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Отделом дознания ОМВД России по Холмскому городскому округу возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего местного жителя, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
26 декабря 2024 года в Холмске инспекторы ГАИ остановили легковой автомобиль. У водителя имелись явные признаки алкогольного опьянения, в связи с чем ему было предложено пройти медицинское освидетельствование, однако он отказался. Гражданин был отстранен от управления транспортным средством. При последовавшем разбирательстве также выяснилось, что фигурант ранее уже задерживался за вождение в нетрезвом виде и был привлечен к административной ответственности, однако снова сел за руль автомобиля будучи нетрезвым.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ – управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
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