Против жителя Холмска возбудили уголовное дело за повторную езду в состоянии опьянения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделом дознания ОМВД России по Холмскому городскому округу возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего местного жителя, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

26 декабря 2024 года в Холмске инспекторы ГАИ остановили легковой автомобиль. У водителя имелись явные признаки алкогольного опьянения, в связи с чем ему было предложено пройти медицинское освидетельствование, однако он отказался. Гражданин был отстранен от управления транспортным средством. При последовавшем разбирательстве также выяснилось, что фигурант ранее уже задерживался за вождение в нетрезвом виде и был привлечен к административной ответственности, однако снова сел за руль автомобиля будучи нетрезвым.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ – управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.