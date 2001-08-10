Тихоокеанское
информационное агентство
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10:21, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец не учел дорожные условия и устроил аварию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

28 января 2025 года в 20 часов 30 минут на 6 км автодороги Южно-Сахалинск - Холмск произошло дорожно-транспортное происшествие, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

По предварительным данным, 26-летний водитель, управляя автомобилем «Toyota Crown», двигаясь в восточном направлении, не учел дорожные и метеорологические условия, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Toyota Voxy», под управлением 37-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Toyota Crown» получил травмы.

Проводится проверка.

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