Тихоокеанское
информационное агентство
24 Января 2025
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14:50, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинская прокуратура заставила управляющую компанию починить балкон жительнице Холмска

Сахалинская прокуратура заставила управляющую компанию починить балкон жительнице Холмска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На личный прием к прокурору Сахалинской области обратилась жительница Холмского района по вопросу ремонта балконного ограждения, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

Проверкой установлено, что в результате схода снежных масс в марте 2023 года повреждено балконное ограждение, балконная плита имеет дефекты (трещины), металлическое ограждение со следами коррозии и деформировано, отсутствует ограждение из профнастила.

Городской прокуратурой внесено представление директору управляющей компании ООО «Интеграция», по результатам рассмотрения, которого нарушения не устранены.

В связи с чем, Холмский городской прокурор обратился в суд с иском к управляющей компании о возложении обязанности восстановить целостность балконного ограждения.

Требования прокурора добровольно удовлетворены в ходе рассмотрения гражданского дела, нарушения устранены, балкон восстановлен.

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