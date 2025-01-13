Жительница Холмска выпивала с подругой, а когда та заснула – обокрала ее

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Холмскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней местной жительницы, обвиняемой в краже, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

17 ноября 2024 года фигурантка распивала спиртные напитки вместе со своей подругой у нее дома. Когда обвиняемая вернулась в очередной раз из магазина, потерпевшая уже спала. Тогда злоумышленница вспомнила, что на кухне лежит кошелек ее приятельницы, в котором находилось 28 тысяч рублей. Женщина решила похитить данную вещь и с этой целью прошла на кухню, откуда забрала кошелек. Вместе с похищенным фигурантка покинула квартиру. В дальнейшем обвиняемая потратила все денежные средства на личные нужды.

Своими умышленными действиями фигурантка совершила преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.