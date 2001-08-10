Сахалинку будут судить за удар полицейского в глаз

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Углегорской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.

По версии следствия, в сентябре 2024 года обвиняемая, находясь в своей квартире, будучи несогласной с законными действиями сотрудника полиции, производившего осмотр места происшествия в указанной квартире, в связи с ранее поступившим сообщением о преступлении, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла сотруднику полиции один удар рукой в глаз, чем причинила ему физическую боль, нравственные страдания и телесное повреждение, не повлекшее вреда здоровью.

После вручения копии обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены для рассмотрения по существу в Углегорский городской суд Сахалинской области.

За совершение указанного преступления обвиняемой может быть назначено наказание до 5 лет лишения свободы.