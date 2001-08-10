Тихоокеанское
информационное агентство
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13:01, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Алиментщик из Анивы получил 10 суток ареста

Алиментщик из Анивы получил 10 суток ареста

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отделении судебных приставов по городу Анива находится  исполнительное производство в отношении одного из жителей, который по решению суда должен был платить алименты на ребенка в размере ¼ части всех видов доходов ежемесячно, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП РФ по Сахалинской области.

Мужчина на протяжении длительного времени уклонялся от своих обязательств - не выплачивал алименты, в результате чего образовался долг в размере более 2000000 рублей.

В связи с этим, судебный пристав-исполнитель составил  административный протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». Согласно решению мирового судьи - должнику назначено наказание в виде ареста сроком на 10 суток,

После того, как мужчина выйдет из-под ареста, он должен будет принять меры по погашению задолженности по алиментным обязательствам, либо в отношении него будет возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей».

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