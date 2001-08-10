Сахалинца будут судить за хранение конопли

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Томаринского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу против местного жителя. Его обвиняют по части 1 статьи 228 УК РФ – незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере.

Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, в ходе предварительного расследования установили: в августе 2026 года обвиняемый обнаружил на участке местности в селе Красногорск Томаринского района дикорастущее наркосодержащее растение. Он принёс его и хранил в хозяйственной постройке на территории земельного участка, принадлежащего его сожительнице, до момента изъятия сотрудниками ОМВД России «Томаринский».

Уголовное дело с утверждённым обвинительным актом направили в Углегорский городской суд (постоянное судебное присутствие в Томари) для рассмотрения по существу. За совершение преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.