Тихоокеанское
информационное агентство
6 Ноября 2026
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16:03, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинца будут судить за хранение конопли

Сахалинца будут судить за хранение конопли

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Томаринского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу против местного жителя. Его обвиняют по части 1 статьи 228 УК РФ – незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере.

Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, в ходе предварительного расследования установили: в августе 2026 года обвиняемый обнаружил на участке местности в селе Красногорск Томаринского района дикорастущее наркосодержащее растение. Он принёс его и хранил в хозяйственной постройке на территории земельного участка, принадлежащего его сожительнице, до момента изъятия сотрудниками ОМВД России «Томаринский».

Уголовное дело с утверждённым обвинительным актом направили в Углегорский городской суд (постоянное судебное присутствие в Томари) для рассмотрения по существу. За совершение преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

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