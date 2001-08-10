На Сахалине регистрацию автомобиля прекратили из-за нестандартного глушителя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На дорогах Сахалина достаточно часто встречаются автомобили с «тюнинговой» выхлопной системой. Водители заменяют стандартные глушители на прямоточные, устанавливают трубы увеличенного диаметра и даже создают двойные выхлопы. Однако, многие автолюбители даже не задумываются о предусмотренных за это санкциях, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской Госавтоинспекции.

Так, согласно пункту 9.10 Перечня неисправностей ПДД, запрещена эксплуатация транспортного средства с изменениями в конструкции, внесенными без разрешения Госавтоинспекции. За неисполнение выше указанного запрета предусмотрен штраф 500 рублей или предупреждение (ч.1 ст.12.5 КоАП РФ). Еще инспектор составит акт осмотра транспортного средства с фотофиксацией и выпишет требование исправить модификацию.

После материалы направят в регистрационные подразделения Госавтоинспекции, где могут принять решение о прекращении государственного учета транспортного средства.

«Иными словами, «тюнингованные» транспортные средства могут принудительно снять с учёта в Госавтоинспекции, если не привести их конструкцию в стандартное состояние.

Водитель должен не просто вернуть свой автомобиль в исходное состояние, но и представить транспортное средство в регистрационное подразделение, которое указано в требовании. Если же этого не сделано, то регистрация будет прекращена.

В этом месяце поступили материалы на десять автомобилей с нестандартными выхлопными системами. Водители девяти устранили технические неисправности, в одном случае регистрация транспортного средства прекращена.