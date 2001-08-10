Сахалинский следком проверяет организацию из-за невыплаты заработной платы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по г. Южно-Сахалинск СУ СК РФ по Сахалинской области по факту невыплаты заработной платы работникам коммерческой торговой организации на сумму порядка 200 тысяч рублей организовано проведение доследственной проверки, рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в ходе проведения проверки будет дана оценка действиям работодателя, а также принято процессуальное решение.

Следственное управление обращает внимание жителей Сахалинской области, что в случае наличия у работодателя задолженности перед работниками по выплате заработной платы или иных, установленных законом выплат, граждане вправе направить обращение в следственное управление любым удобным способом, в том числе в официальный аккаунт следственного управления в социальной сети ВКонтакте, а также обратиться на личный прием к руководителю территориального следственного отдела по месту жительства. Адреса следственных отделов указаны на сайте СУ СКР по Сахалинской области.