Тихоокеанское
информационное агентство
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17:12, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинский следком проверяет организацию из-за невыплаты заработной платы

Сахалинский следком проверяет организацию из-за невыплаты заработной платы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по г. Южно-Сахалинск СУ СК РФ по Сахалинской области по факту невыплаты заработной платы работникам коммерческой торговой организации на сумму порядка 200 тысяч рублей организовано проведение доследственной проверки, рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в ходе проведения проверки будет дана оценка действиям работодателя, а также принято процессуальное решение.

Следственное управление обращает внимание жителей Сахалинской области, что в случае наличия у работодателя задолженности перед работниками по выплате заработной платы или иных, установленных законом выплат, граждане вправе направить обращение в следственное управление любым удобным способом, в том числе в официальный аккаунт следственного управления в социальной сети ВКонтакте,  а также обратиться на личный прием к руководителю территориального следственного отдела по месту жительства. Адреса следственных отделов указаны на сайте СУ СКР по Сахалинской области.

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