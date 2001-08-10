Житель Охи обвиняется в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем гибель человека

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по г. Оха СУ СК РФ завершено расследование уголовного дела по обвинению 53-летнего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ – нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека, рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.

По версии следствия, обвиняемый в декабре 2021 года, являясь водителем автомобиля – тягача, нарушил правила промышленной безопасности, в результате чего при движении задним ходом произошел вылет груза, который упал на рядом стоящего рабочего. В результате потерпевший получил телесные повреждения, повлекшие его смерть.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, прокурором утверждено обвинительное заключение и оно направлено в суд для рассмотрения по существу.