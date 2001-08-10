Со скалы на Быковских порогах на Сахалине упала 17-летняя девушка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом по г. Долинск СУ СК РФ по Сахалинской области по факту падения 17-летней девушки со скалы, расположенной на Быковских порогах, организовано проведение доследственной проверки, рассказали ТИА "Острова" в регионаольном следкоме.
В ходе осмотра места происшествия признаков совершения в отношении несовершеннолетней преступления не обнаружено. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в результате падения девушка получила телесные повреждения, она доставлена в лечебное учреждение, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.
В ходе проведения проверки будет дана оценка действиям законных представителей несовершеннолетней, лиц, ответственных за надлежащее содержание и обеспечение безопасности на туристическом объекте, а также принято процессуальное решение.
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