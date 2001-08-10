На Сахалине учительница заказала детям подарки у мошенницы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В конце минувшего года в дежурную часть ОМВД России по городскому округу «Ногликский» поступило заявление от 39-летней местной жительницы о совершенном в отношении нее мошенничестве, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Как выяснилось, сахалинка работает учителем начальных классов и перед новым годом решила заказать сладости детям. 3 декабря в мессенджере в группе по интересам женщина разместила сообщение с просьбой откликнуться тех, кто занимается продажей новогодних подарков.
В скором времени потерпевшего ответила девушка, которая прислала ей фотографии сладостей, имеющихся наличии. Заявительница заказала детские подарки в количестве 18 штук и перевела за них 11 700 рублей. Однако заказ потерпевшая так и не получила, а «кондитер» перестала выходить на связь.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена 23-летняя подозреваемая. Как выяснилось, фигурантка никогда не занималась продажей подарков, а фотографии скачала для примера из Интернета. Денежные средства в размере 11 700 рублей злоумышленница потратила на свои личные нужды.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ - мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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