Сахалинка фиктивно прописала у себя 12 иностранцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделом дознания ОМВД России по Невельскому городскому округу возбуждено уголовное дело в отношении 48-летней гражданки, в действиях которой усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ – фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе проверки установлено, что с января по февраль текущего года указанная женщина, в селе Невельского района, фиктивно поставила на учет 12 иностранных граждан в жилом помещении.

Полицейские выяснили, что намерения предоставить иностранцам указанное помещение для фактического проживания у сахалинки не было, данные лица по указанному адресу никогда не проживали. Ведется дознание.

Материал подготовлен на основе предварительных данных