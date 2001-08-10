Жительница Корсакова подозревается в присвоении денежных средств
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу возбуждено уголовное дело в отношении 45-летней местной жительницы, в действиях которой усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с причинением значительного ущерба гражданину), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Поводом к возбуждению дела послужило заявление индивидуального предпринимателя о хищении около 190 тысяч рублей. Сотрудником экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Корсаковскому городскому округу была установлена причастность к совершению хищения в период с 4 января по 22 февраля путем присвоения денежных средств работницы торговой базы. Женщина исполняла обязанности старшего продавца (менеджера), через неё проходил весь торгово-денежный оборот. В ходе проведенной ревизии была выявлена недостача.
Расследование по уголовному делу продолжается. В отношении жительницы портового города избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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