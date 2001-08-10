Тихоокеанское
информационное агентство
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09:23, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На въезде в Холмск грузовик попал в ДТП

На въезде в Холмск грузовик попал в ДТП

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Очевидцы сообщают о ДТП с участием небольшого грузовика на въезде в Холмск. Автомобили столкнулись 3 марта, пишет astv.ru.

По предварительным данным, люди не пострадали. Участники аварии находились на месте происшествия, оценивали повреждения.

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