Вступил в силу приговор в отношении жителей Корсакова за убийство 20-летней давности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Вступил в законную силу обвинительный приговор в отношении жителей г. Корсакова за совершение убийства 20-летней давности, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.
Вступил в законную силу приговор Корсаковского городского суда от 08 августа 2023 года, постановленный на основании вердикта коллегии присяжных заседателей от 02 августа 2023 года по уголовному делу в отношении местных жителей, которые совершили убийство своего знакомого около 20 лет назад (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц).
Исследовав представленные стороной обвинения доказательства, коллегия присяжных заседателей единогласно признала доказанным, что 31 августа 2003 года они привезли потерпевшего в лесной массив, где придушил его бельевой веревкой и нанесли не менее 6 ударов ножом в сердце, от которых потерпевший умер на месте происшествия.
С учетом характеристики личности виновных, обстоятельств по делу, суд определил им наказание в виде 15 и 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Осужденные, не признавая себя виновными в убийстве потерпевшего, обжаловали приговор суда в апелляционную инстанцию, привели доводы о суровости наказания.
По итогам изучения материалов дела, с учетом мнения прокурора о законности судебного решения и справедливости назначенного ему наказания, суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения.
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