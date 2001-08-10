На Сахалине подросток сжег повздорившего с ним бомжа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В производстве следственного отдела по г. СУ СК РФ по Сахалинской области находится уголовное дело по обвинению 16-летнего местного жителя в совершении убийства, совершенного с особой жестокостью, общеопасным способом, рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.

По версии следствия, 07 января 2024 года в ночное время, в помещении коридора общежития, расположенного по ул. Ленина, между 46-летним мужчиной без определенного места жительства и обвиняемым, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт на бытовой почве.

Обвиняемый, используя зажигалку, поджег полиэтиленовую упаковку и поднес открытое пламя под тело спавшего в коридоре потерпевшего, от чего одежда последнего загорелась. Смерть мужчины наступила на месте происшествия от множественных термических ожогов и обугливания всей поверхности тела и головы.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.