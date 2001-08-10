Сахалинец получил пылесос с наркотиками и был задержан полицией
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственной частью по РОПД СУ УМВД России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего гражданина, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что в декабре текущего года подозреваемый посредством интернет-мессенджера вступил в переписку с куратором подпольного интернет-магазина по продаже запрещенных к обороту веществ. Подозреваемый получил инструкции, согласно которым он должен был получить на свое имя посылку с замаскированным наркотиком. В дальнейшем от него требовалось расфасовать партию на дозы и разложить в тайники. 22 декабря 2023 подозреваемый получил отправление, в котором находился пылесос, внутри которого лежали наркотические средства. Он планировал выполнить договоренность с оператором интернет-магазина, однако довести преступный умысел до конца ему не удалось. Обвиняемый был задержан сотрудниками полиции.
При нем оперативниками была обнаружена и изъята смесь, содержащую в своем составе a-PVP – производное наркотического средства N-метилэфедрон, общей массой 176 грамм.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ- покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.
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