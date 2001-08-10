17:26, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Спасатели оказали помощь семье из Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня днем в службу 112 поступило сообщение о том что в Южно-Сахалинске, на ул. Комсомольская, 225 11-летний ребенок, находясь в квартире, не открывает дверь родителям. На место выехали спасатели ПСО им. В.А. Полякова ГУ МЧС России по Сахалинской области в составе 4 человека и 1 единица техники, которые проникли в квартиру на втором этаже через приокрытое окно и разбудили спящего ребенка.
Единый телефон вызова экстренных служб: 112.
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