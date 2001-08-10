На Сахалине 5-летней девочке понравился чужой самокат, и ее бабушка его украла

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по Тымовскому городскому округу закончилось расследование уголовного дела в отношении 52-летней гражданки, которая похитила для своей внучки самокат, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 10 сентября фигурантка вместе со своей 5-летней внучкой пришли в магазин за продуктами. После этого она пыталась вызвать такси до дома и увидела, как ее внучка рассматривает чужой детский самокат. Тогда она поняла, что девочке самокат понравился. Ребёнок попросил купить ей такой же.

Поскольку свободных денег у фигурантки не было, она решила похитить данный транспортное средство и подарить его внучке, при этом понимая, что у самоката имеется владелец.

Она посмотрела по сторонам, убедилась, что из магазинов торгового центра никто не выходит и, взяв указанный самокат, они вышли из здания, после чего направились быстрым шагом к автостанции. С похищенным имуществом приехали домой, где внучка им пользовалась. После этого самокат в тот же день был изъят сотрудниками полиции. Суд назначил осужденной наказание в виде обязательных работ.