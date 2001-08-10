22-летнего сахалинца будут судить за то, что задавил на рефрижераторе 85-летнюю пенсионерку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделением ОМВД России по ГО "Долинский" окончено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя областного центра по факту нарушения им правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Так, 14 июля 2023 года фигурант управлял грузовым рефрижератором, который на основании договора аренды ему был передан при трудоустройстве. Двигаясь по улице Широкой села Сокол, он отвлекся, вследствие чего утратил контроль за движением управляемого транспортного средства. Автомобиль выехал с проезжей части на обочину, где совершил наезд на 85-летнюю женщину-пешехода. От полученных травм пешеход скончалась на месте происшествия.
Таким образом, своими неосторожными действиями водитель совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст.264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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