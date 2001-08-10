Тихоокеанское
информационное агентство
28 Сентября 2023
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15:02, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине пенсионерка пришла забронировать столик, а в итоге украла пакет с вещами

На Сахалине пенсионерка пришла забронировать столик, а в итоге украла пакет с вещами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 40-летнего гражданина о краже. У мужчины был похищен пакет, в котором находилась фирменная куртка, а в кармане куртки – ключи от квартиры и машины, а также деньги в сумме около 3,5 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Как выяснили сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску, 64-летняя женщина пришла в развлекательное заведение, чтобы сделать предварительный заказ и забронировать столик. В поиске работника она заглянула в служебное помещение, где увидела пакет, который прихватила с собой. Куртку женщина выбросила, деньги потратила, а через несколько дней вернулась, чтобы подбросить ключи, после чего была задержана.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба.

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