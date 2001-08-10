Сахалинец, снимая деньги с чужой карты, надел медицинскую маску и капюшон, но его все равно нашли

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением ОМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего ранее судимого местного жителя, обвиняемого в краже денежных средств с банковского счета, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что ночь 1 августа фигурант находился в одном из местных баров. Там он увидел, как один из посетителей (потерпевший) расплачивается за заказ картой и запомнил пин-код.

Затем у потерпевшего случился конфликт с другим отдыхающим. Они вышли на улицу, где между ними произошла потасовка, в результате которой у мужчины из кармана выпала кредитка. Фигурант видел это и забрал чужую карту себе.

После он отправился домой, где взял другую одежду и направился в банкомат. Чтобы не быть узнанным, молодой человек одел капюшон и медицинскую маску. В банкомате он ввел пин-код и попытался сначала снять 380 тысяч рублей, в чем ему было отказано системой. Тогда он обналичил 50 тысяч рублей, с которыми скрылся.

Украденными средствами молодой человек распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ – кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, будет рассмотрено в суде.