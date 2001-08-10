На Камчатке ищут шестерых туристов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники камчатского МЧС выехали на поиски шести туристов. В назначенный день группа не вышла к стоянке. Ожидающий её человек обратился к спасателям, пишет ИА "Кам 24".

"Зарегистрированная туристическая группа отправилась по маршруту со стоянки "Копыто" в районе вулкана Толбачик в минувший четверг. В назначенный день на стоянку "Клешня" она не прибыла. Связь с туристами на сегодняшний день отсутствует", - сообщили ИА "Кам 24" в пресс-службе регионального МЧС.

К месту поиска на высокопроходимой технике уже следуют специалисты Поисково-спасательного отряда ГУ МЧС Росси и по Камчатскому краю и Камчатского спасательного центра МЧС России. В любой момент спасатели готовы задействовать вертолёт Ми-8 МЧС России в Елизово.