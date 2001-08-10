Тихоокеанское
информационное агентство
9 Июля 2025
Сейчас 04:23
78,17|91,97
Вице-мэр Южно-Сахалинска проведет выездную встречу с жителями Лугового
13:25, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Вице-мэр Южно-Сахалинска проведет выездную встречу с жителями Лугового

Вице-мэр Южно-Сахалинска проведет выездную встречу с жителями Лугового

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вице-мэр Южно-Сахалинска Вячеслав Кожухов завтра, 9 июля, лично встретится с жителями планировочного района Луговое, чтобы обсудить насущные проблемы территории. К диалогу подключатся и руководители ключевых подразделений городской администрации, которые ответят на вопросы граждан.

Мероприятие пройдет в формате открытого диалога непосредственно в отделе по управлению территорией района Луговое, расположенном по адресу: ул. Гайдука, 1. Жители смогут поднять вопросы благоустройства, работы ЖКХ, транспорта и другие актуальные для микрорайона темы.

Начало встречи запланировано на 18:30. Как рассказали ТИА "Острова" в мэрии города, администрация специально выбрала вечернее время, чтобы максимальное число заинтересованных горожан смогло принять участие и донести свою позицию до руководства.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?